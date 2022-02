Ibrahimovic via dal Milan: già scelto il sostituto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Il Milan avrebbe messo gli occhi sul gioiello del Borussia Dortmund, il 17enne striker Isak. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto 15… amministratore Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Ilavrebbe messo gli occhi sul gioiello del Borussia Dortmund, il 17enne striker Isak. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto 15… amministratore

Advertising

Sebastiano73 : No, ma loro sono vittime. Come per la questione #Ibrahimovic #lukaku, è sempre colpa degli altri, poi succedono sem… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: Il problema al tendine d'Achille di #Ibrahimovic si sta rivelando più grave del previsto, la speranza è che possa rientr… - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Il problema al tendine d'Achille di #Ibrahimovic si sta rivelando più grave del previsto, la speranza è che possa rientr… -