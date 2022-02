Donatella Raffai | è morta la prima conduttrice di “Chi l’ha visto?”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Èa 78 annistoricadi “Chi?” al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai e sceneggiatore. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732), dove “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’oradella funzione”. Èstoricadi "Chi l'ha?". Aveva 78 anni. pic.twitter.com/g67H60WKDX — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 10, 2022 La notizia è stata resa nota dal marito, ...

Addio a, volto storico della Rai dove per anni ha condotto la trasmissione "Chi l'ha visto?", morta a 78 anni: i funerali si terranno l'11 febbraio. La tv è in lutto per la scomparsa di ...Lutto nel mondo della televisione: è morta a 78 anni, prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?' al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex ...Volto storico della cronaca in tv, curatrice di programmi che avrebbero fatto epoca. Si è spenta dopo una lunga malattia Donatella Raffai, storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” su Rai3 e ...Donatella Raffai, 78 anni, è morta dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa da Sergio Maestranzi, l'ex regista RAI e marito della prima conduttrice di Chi l'ha visto? e dell ...