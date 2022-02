Discoteche, venerdì si riparte. Visinoni (Ascom): «Fiduciosi, un’altra chiusura sarebbe fatale» (Di giovedì 10 febbraio 2022) venerdì 11 febbraio la riapertura delle Discoteche. Paolo Visinoni, presidente del Gruppo Sale da ballo Ascom: «Primo passo verso il ritorno alla normalità, dopo un fine anno disastroso. Il settore è allo stremo e non ha ancora avuto modo di misurare nemmeno gli aumenti esponenziali dei costi della riapertura, a partire dai rincari delle bollette». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 febbraio 2022)11 febbraio la riapertura delle. Paolo, presidente del Gruppo Sale da ballo: «Primo passo verso il ritorno alla normalità, dopo un fine anno disastroso. Il settore è allo stremo e non ha ancora avuto modo di misurare nemmeno gli aumenti esponenziali dei costi della riapertura, a partire dai rincari delle bollette».

