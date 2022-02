Covid, Gimbe: nell’ultima settimana -27,2% di contagi, calano i ricoveri e le intensive ma non i decessi. Oltre 7 milioni ancora senza dose (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal 2 all’8 febbraio i nuovi casi di Covid-19 in Italia vedono per la seconda settimana di fila una netta flessione: -27,9%. Sono stati infatti 649.345 rispetto ai 900.027 della settimana precedente. Un calo dovuto “in parte alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, e in parte alla riduzione dei tamponi” che, tra antigenici e molecolari, nello stesso arco di tempo è calata del 15,5%. A rilevarlo è il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, che però avverte: “I dati legittimano cauto ottimismo, non mosse azzardate”. Continua anche il lento calo della pressione sulle strutture ospedaliere: nella settimana 2-8 febbraio si è osservata una riduzione del 7,7% dei ricoverati (18.337 rispetto ai 19.873 della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal 2 all’8 febbraio i nuovi casi di-19 in Italia vedono per la secondadi fila una netta flessione: -27,9%. Sono stati infatti 649.345 rispetto ai 900.027 dellaprecedente. Un calo dovuto “in parte alla minore circolazione del virus, documentata dalla riduzione del tasso di positività dei tamponi, e in parte alla riduzione dei tamponi” che, tra antigenici e molecolari, nello stesso arco di tempo è calata del 15,5%. A rilevarlo è il nuovo monitoraggiole della fondazione, che però avverte: “I dati legittimano cauto ottimismo, non mosse azzardate”. Continua anche il lento calo della pressione sulle strutture ospedaliere: nella2-8 febbraio si è osservata una riduzione del 7,7% dei ricoverati (18.337 rispetto ai 19.873 della ...

