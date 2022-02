'Correte, mi hanno rubato il Rolex'. Ma l'orologio era al suo posto e la polizia trova un arsenale da ninja (Di giovedì 10 febbraio 2022) ANCONA - 'Correte, mi hanno rubato un Rolex da 15mila euro!'. Ma all'arrivo della polizia, oltre al prezioso orologio, spunta fuori anche un arsenale di armi 'bianche: alcuni pugnali, un machete, una ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 10 febbraio 2022) ANCONA - ', miunda 15mila euro!'. Ma all'arrivo della, oltre al prezioso, spunta fuori anche undi armi 'bianche: alcuni pugnali, un machete, una ...

Advertising

studentitradint : ?? Quanti di voi hanno vissuto un’esperienza Erasmus indimenticabile, così tanto da fremere dalla voglia di racconta… - minimorkie : VABBÈ HANNO SBAGLIATO LMAO CORRETE A PRENDERE IL PULL IN PIÙ - InnovaMentiKids : @IccapoldD Cari bimbi e bimbe delle sez B e C, i vostri semini hanno dato alla luce dei ?? belli come voi! Siete sta… - Sergio64328644 : @Ivan94106138 @ladyonorato Se fossi un vero infermiere, oppure medico, sapresti che correte dietro una influenza ch… - bimbadelmaestro : RT @martieaka: Raga hanno sbloccato, ora si può votare 5 volte Quindi correte tutti a votare Luigi!! #caroligi -