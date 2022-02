Caterina Balivo, l’annuncio più atteso: non accadeva da tempo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grandi novità per i fan di Caterina Balivo. La conduttrice è pronta per il nuovo progetto lavorativo che la vedrà protagonista. Ecco in cosa consiste. L’ex Miss e conduttrice è da diverso tempo lontana dalle scene televisive. Una scelta arrivata durante il lockdown e che l’ha vista al di fuori dei riflettori del piccolo schermo. Ma adesso è pronta a tornare nel noto programma di Rai Uno. Getty ImagesProprio alla fine della stagione di due anni fa, quando il Covid ha invaso le nostre vite improvvisamente, Caterina Balivo ha deciso di tirare il freno. Per la conduttrice infatti era arrivato il momento di prendersi una pausa e dedicare il suo tempo alla sua famiglia. Proprio per questo motivo è stata lontano dalla tv. Per due anni infatti l’abbiamo vista solo ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grandi novità per i fan di. La conduttrice è pronta per il nuovo progetto lavorativo che la vedrà protagonista. Ecco in cosa consiste. L’ex Miss e conduttrice è da diversolontana dalle scene televisive. Una scelta arrivata durante il lockdown e che l’ha vista al di fuori dei riflettori del piccolo schermo. Ma adesso è pronta a tornare nel noto programma di Rai Uno. Getty ImagesProprio alla fine della stagione di due anni fa, quando il Covid ha invaso le nostre vite improvvisamente,ha deciso di tirare il freno. Per la conduttrice infatti era arrivato il momento di prendersi una pausa e dedicare il suoalla sua famiglia. Proprio per questo motivo è stata lontano dalla tv. Per due anni infatti l’abbiamo vista solo ...

Advertising

zazoomblog : Caterina Balivo la presentatrice annuncia il ritorno: “Dopo 2 anni di…” - #Caterina #Balivo #presentatrice - StraNotizie : Caterina Balivo a Festa Italiana, la sua reazione 11 anni fa - allesword : RT @SuperGuidaTV: Caterina Balivo si prepara a tornare in tv con 'Il cantante mascherato' in qualità di giudice. Noi abbiamo intervistato l… - mattheaulait : @ennecl @gianmarcoprete @__davidxx__ @fa_buio ma quanto è tananai caterina balivo - PRossix : RT @dea_channel: sua divinità assoluta Caterina Balivo in total orange ????????????????? -