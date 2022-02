Bologna: bimbo Sassuolo sarà operato, a genitori no vax sospesa potestà (Di giovedì 10 febbraio 2022) La magistratura dà ragione all'ospedale che deve operare d'urgenza al cuore il bimbo; l'intervento necessita di trasfusione di sangue, ma i genitori si erano opposti reclamando solo quello dei no vax Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) La magistratura dà ragione all'ospedale che deve operare d'urgenza al cuore il; l'intervento necessita di trasfusione di sangue, ma isi erano opposti reclamando solo quello dei no vax

