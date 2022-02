Belen Rodriguez a Le Iene recita un monologo: “Prometto di darvi tutto l’amore” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le Iene iniziano la prima puntata della stagione con buoni ascolti, grazie anche al contributo di Belen Rodriguez che fin da subito finisce in trend topic su Twitter. La modella ha accolto i telespettatori con il tradizionale tailleur nero e un monologo – confessione in cui ha raccontato di Santiago e dei sogni che aveva arrivata in Italia. Il monologo di Belen Rodriguez Belen nel suo monologo ha raccontato come arrivando in Italia il suo sogno fosse proprio quello di approdare alla conduzione del programma di Italia 1 perché “essere una iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo“. Ed è proprio attraverso lo sguardo di suo figlio Santiago che lo racconta ai ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Leiniziano la prima puntata della stagione con buoni ascolti, grazie anche al contributo diche fin da subito finisce in trend topic su Twitter. La modella ha accolto i telespettatori con il tradizionale tailleur nero e un– confessione in cui ha raccontato di Santiago e dei sogni che aveva arrivata in Italia. Ildinel suoha raccontato come arrivando in Italia il suo sogno fosse proprio quello di approdare alla conduzione del programma di Italia 1 perché “essere una iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo“. Ed è proprio attraverso lo sguardo di suo figlio Santiago che lo racconta ai ...

Advertising

Linerazzurra : RT @Lucyaglam: Criticano #Belen perché si è rifatta , ma qui non c'è un solo giorno in cui non passi una foto filtrata, stravolta da Face… - DonnaGlamour : Belen Rodriguez su Emma Marrone: “La stimo molto, è una donna con le p**e” - celhopertutti : RT @Lucyaglam: Criticano #Belen perché si è rifatta , ma qui non c'è un solo giorno in cui non passi una foto filtrata, stravolta da Face… - zazoomblog : Belen Rodriguez a Le Iene parla di Alessia Marcuzzi ed Emma Marrone - #Belen #Rodriguez #parla #Alessia - VicolodelleNews : #LeIene: #BelenRodriguez spara a zero su #SelvaggiaLucarelli e #AlessiaMarcuzzi mentre su #EmmaMarrone… Per leggere… -