Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA TRA OSTIENSE E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIAALE EST VERSO IL CENTRO DI Roma PER QUANTO RIGUARDA LA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE PER LAVORI TRA GIULIANO DI Roma E PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SP493 BRACCIANESE CODE PER LAVORI CON SENSO UNICO ALTERNATO ALTEZZA VIA DI CASALE SANT’ANGELO LOC. COLLE SABAZIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONSUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INTERNA TRA OSTIENSE EFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIAALE EST VERSO IL CENTRO DIPER QUANTO RIGUARDA LA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI CODE PER LAVORI TRA GIULIANO DIE PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE SULLA SP493 BRACCIANESE CODE PER LAVORI CON SENSO UNICO ALTERNATO ALTEZZA VIA DI CASALE SANT’ANGELO LOC. COLLE SABAZIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ...

