Venezia, colpo dalla lista svincolati: arriva Mateju (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Calciomercato Venezia: il club lagunare è pronto a mettere sotto contratto lo svincolato Mateju Il Venezia attinge dalla lista degli svincolati per sopperire alla partenza di Mazzocchi direzione Salernitana. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club lagunare sta per chiudere il colpo Alas Mateju che a inizio anno si è svincolato dal Brescia. Il difensore arriverà domani a Venezia per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

