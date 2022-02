Una vita, anticipazioni 9 febbraio: Lolita torna a casa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lolita verrà finalmente dimessa dall'ospedale, ma il suo ritorno a casa non sarà motivo di gioia. La giovane, come segnala la trama della puntata Una vita del 9 febbraio, non riuscirà a vivere in armonia con il marito e tra loro ci sarà molta agitazione. Nel frattempo, Indalecia sarà fin troppo gentile con Jacinto e Servante penserà che voglia rubare il posto a Marcelina. Infine, Susana farà una campagna per cacciare gli stranieri dal quartiere, ma non funzionerà. Trama Una vita, puntata 9 febbraio: Servante convinto che Indalecia voglia rubare il posto a Marcelina Indalecia ha deciso di rimanere ad Acacias anziché tornare al villaggio con sua madre ed inizierà a mostrarsi eccessivamente gentile nei confronti di Jacinto. Servante noterà lo strano comportamento della ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022)verrà finalmente dimessa dall'ospedale, ma il suo ritorno anon sarà motivo di gioia. La giovane, come segnala la trama della puntata Unadel 9, non riuscirà a vivere in armonia con il marito e tra loro ci sarà molta agitazione. Nel frattempo, Indalecia sarà fin troppo gentile con Jacinto e Servante penserà che voglia rubare il posto a Marcelina. Infine, Susana farà una campagna per cacciare gli stranieri dal quartiere, ma non funzionerà. Trama Una, puntata 9: Servante convinto che Indalecia voglia rubare il posto a Marcelina Indalecia ha deciso di rimanere ad Acacias anzichére al villaggio con sua madre ed inizierà a mostrarsi eccessivamente gentile nei confronti di Jacinto. Servante noterà lo strano comportamento della ...

