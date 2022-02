Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Genova in primo piano il premier Mario Draghi sceglie il capoluogo Ligure nella sua prima tappa dopo l’elezione del Presidente della Repubblica come simbolo della rinascita del coraggio che deve vedere tutta Italia Come l’esempio del lavoro del governo sta portando avanti per rilanciare il paese Genova per ripartire dopo una tragedia come un sogno che sta diventando realtà dice draghi arriva il porto a bordo di una motovedetta della capitaneria per Palazzo San Giorgio salutare le istituzioni Poi allora dura della memoria però mangiare le vittime del crollo del ponte Morandi draghi si sofferma sul suo ruolo lavoro per un Italia affidabile fiduciosi nelle proprie straordinarie capacità unitaria dei giovani delle donne un’Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Genova in primo piano il premier Mario Draghi sceglie il capoluogo Ligure nella sua prima tappa dopo l’elezione del Presidente della Repubblica come simbolo della rinascita del coraggio che deve vedere tutta Italia Come l’esempio del lavoro del governo sta portando avanti per rilanciare il paese Genova per ripartire dopo una tragedia come un sogno che sta diventando realtà dice draghi arriva il porto a bordo di una motovedetta della capitaneria per Palazzo San Giorgio salutare le istituzioni Poi allora dura della memoria però mangiare le vittime del crollo del ponte Morandi draghi si sofferma sul suo ruolo lavoro per un Italia affidabile fiduciosi nelle proprie straordinarie capacità unitaria dei giovani delle donne un’Italia che non dimentica i deboli e protegge gli anziani ...

