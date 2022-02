Smog, torna il semaforo arancione e il blocco ai diesel (Di mercoledì 9 febbraio 2022) tornano i blocchi anti Smog a Torino. I dati previsionali forniti da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi e per questo motivo da domani le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio.torna, dunque, domani e venerdì il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5, valido dalle ore 8 alle 19, e dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 adibiti al trasporto merci. Le limitazioni riguardano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 9 febbraio 2022)no i blocchi antia Torino. I dati previsionali forniti da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi e per questo motivo da domani le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio., dunque, domani e venerdì ildei veicolifino agli Euro 5, valido dalle ore 8 alle 19, e dei veicoliEuro 3 e Euro 4 adibiti al trasporto merci. Le limitazioni riguardano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In. L'articolo proviene da Nuova Società.

