Roma, processo per import droga dello stupro: c'è anche la sorella di Ornella Muti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C'è anche la sorella di Ornella Muti tra gli imputati che andranno a processo per droga il prossimo 12 aprile. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per una... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C'èladitra gli imputati che andranno aperil prossimo 12 aprile. La Procura diha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per una...

Advertising

repubblica : Americano bendato in caserma, al via il processo. Le chat dei carabinieri: 'Squagliamoli nell'acido. Speriamo facci… - petergomezblog : Luca Attanasio, verso il processo a Roma due dipendenti del Programma alimentare Onu in Congo: sono accusati di omi… - alexchicchi : RT @GabryMalvagia13: ' Ammazzateli più che potete, alla #Cucchi'. È una delle frasi comparse nelle chat tra i carabinieri del Nucleo inves… - annabennardo2 : Luca Attanasio, verso il processo a Roma due dipendenti del Programma alimentare Onu in Congo: sono accusati di omi… - Mariodarkmatter : RT @GabryMalvagia13: ' Ammazzateli più che potete, alla #Cucchi'. È una delle frasi comparse nelle chat tra i carabinieri del Nucleo inves… -