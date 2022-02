Peculato | sequestro preventivo ai danni di tre persone

Leggi su anteprima24

Benevento – Nel pomeriggio di ieri, all'esito di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno dato esecuzione ad un Decreto di– ex art. 321 c.p.p. emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di tre soggetti, uno dei quali amministratore di fatto di un Consorzio, con sede in Benevento, avente quale oggetto sociale la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di Benevento, in relazione al delitto di. Il richiamato provvedimento ablativo è stato emesso all'esito delle indagini delegate dalla Procura alla GdF di Benevento che aveva già ...