Monopattini, la Regione spinge sull’acceleratore: «Casco e assicurazione» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge al Parlamento per un giro di vite. Tra le altre norme, previsto il patentino per i minori. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge al Parlamento per un giro di vite. Tra le altre norme, previsto il patentino per i minori.

Advertising

webecodibergamo : Monopattini, la Regione spinge sull’acceleratore: «Casco e assicurazione» - LegaRegioneLomb : Francesco #Ghiroldi: “Utilizzo dei #monopattini, da Regione Lombardia maggiore chiarezza normativa alla luce dei mo… - ValserianaNews : Casco, minicorso e assicurazione per chi possiede i monopattini elettrici, regione Lombardia approva la proposta di… - ruzzo_antonio : Monopattini, Regione Lombardia vota per un “giro di vite” – il blog di Antonio Ruzzo - AltraComo : Monopattini, Di Marco (M5s): «Battaglia ideologica, su cui Regione Lombardia non ha competenza» -