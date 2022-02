Maturità 2022, dare più peso al triennio invece che all’esame? Bianchi: “Ci sto ragionando” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Ci sto ragionando. Gli studenti hanno avanzato questa richiesta in maniera molto ponderata e in maniera altrettanto ponderata sto ragionando". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Ci sto. Gli studenti hanno avanzato questa richiesta in maniera molto ponderata e in maniera altrettanto ponderata sto". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2022 La maturità cambia ancora? Bianchi: "Penso di dare più peso al triennio, me l'hanno chiesto gli studenti" ... ha detto a Radio 24 il ministro, che ieri ha incontrato le Consulte degli studenti, affrontando tra i temi anche quello del nuovo esame di maturità. Per Bianchi gli studenti vanno ascoltati: "Sto ...

