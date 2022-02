L’intoppo che rallenta lo sblocco dei green pass tra i database regionali e quello nazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Imbuti e strettoie difficilmente attraversabili. È questa la metafora che potrebbe spiegare, dal punto di vista informatico, L’intoppo che impedisce a diversi cittadini guariti dal coronavirus (sottopostisi, dunque, a tampone negativo dopo un periodo di positività) di ottenere immediatamente lo sblocco del green pass per riprendere le attività quotidiane. In questi giorni, con il numero dei guariti che sta guadagnando terreno rispetto a quello dei contagiati, si verificano sempre più spesso episodi del genere, che vengono prontamente segnalati. Tuttavia, la loro risoluzione – a volte – necessità di qualche ora (se non addirittura qualche giorno) in più. E il green pass non si sblocca. LEGGI ANCHE > Il tam tam su Telegram per individuare 2mila attività commerciali ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Imbuti e strettoie difficilmente attraversabili. È questa la metafora che potrebbe spiegare, dal punto di vista informatico,che impedisce a diversi cittadini guariti dal coronavirus (sottopostisi, dunque, a tampone negativo dopo un periodo di positività) di ottenere immediatamente lodelper riprendere le attività quotidiane. In questi giorni, con il numero dei guariti che sta guadagnando terreno rispetto adei contagiati, si verificano sempre più spesso episodi del genere, che vengono prontamente segnalati. Tuttavia, la loro risoluzione – a volte – necessità di qualche ora (se non addirittura qualche giorno) in più. E ilnon si sblocca. LEGGI ANCHE > Il tam tam su Telegram per individuare 2mila attività commerciali ...

