La Vita In Diretta: Due Di Picche in Diretta ad Alberto Matano! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alberto Matano a La Vita in Diretta avrebbe tanto voluto strappare una dichiarazione ai trionfatori di Sanremo 2022, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Mahmood e Blanco infatti, hanno letteralmente schivato l'inviata del programma di Rai 1, rifilando un bel due di Picche a Matano. Colpa del troppo stress e della pressione post Sanremo? Può essere, visto che Matano non se l'è presa affatto ed anzi, ha in qualche modo giustificato l'atteggiamento sfuggente dei due cantanti, smorzando sul nascere qualunque polemica. Ecco cosa è accaduto nell'ultima Diretta! Mahmood e Blanco 'fuggono' dall'inviata de La Vita in Diretta! Quanto accaduto nell'ultima puntata de La Vita in ...

