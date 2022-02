La chat che prometteva vendetta per il delitto Cerciello (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - "Fategli fare la fine di Cucchi" e ancora: "Squagliateli nell'acido". Queste forse le più pesanti tra le frasi choc contenute in alcune chat intercorse, nel luglio del 2019, tra i carabinieri e depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, il militare dell'Arma finito a processo per la vicenda del bendaggio di Gabriel Natale Hjorth, accusato assieme a Finnegan Lee Elder dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Nei confronti di Manganaro l'accusa è di misura di rigore non prevista dalla legge. I dialoghi sono stati riportati da Il Corriere della Sera. Ma sono tante le espressioni, oltre a quella che chiama in causa il geometra romano morto - secondo le accuse - in conseguenza di un pestaggio in caserma nel 2009, finite all'attenzione del giudice monocratico di Roma. "Li abbiamo presi stiamo venendo al ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - "Fategli fare la fine di Cucchi" e ancora: "Squagliateli nell'acido". Queste forse le più pesanti tra le frasi choc contenute in alcuneintercorse, nel luglio del 2019, tra i carabinieri e depositate nel processo a carico di Fabio Manganaro, il militare dell'Arma finito a processo per la vicenda del bendaggio di Gabriel Natale Hjorth, accusato assieme a Finnegan Lee Elder dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Nei confronti di Manganaro l'accusa è di misura di rigore non prevista dalla legge. I dialoghi sono stati riportati da Il Corriere della Sera. Ma sono tante le espressioni, oltre a quella che chiama in causa il geometra romano morto - secondo le accuse - in conseguenza di un pestaggio in caserma nel 2009, finite all'attenzione del giudice monocratico di Roma. "Li abbiamo presi stiamo venendo al ...

Advertising

repubblica : M5S, in chat Raggi benedice la fronda no-vax che vuole cacciare Sileri - ilriformista : L’ex sindaca di Roma da l’ok alla fronda grillina che vuole cacciare il sottosegretario #Sileri, troppo “sì Vax”: n… - PRCPadova : RT @rifondazione20: Popoff - Carabinieri in chat che invocano la “fine di Cucchi” - sulsitodisimone : La chat che prometteva vendetta per il delitto Cerciello - mariamacina : RT @dariodangelo91: Nicolaus #Fest, l'eurodeputato di Alternative fuer Deutschland che lo scorso mese aveva esultato in chat alla notizia d… -