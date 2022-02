Kristen Stewart reagisce alla sua prima nomination agli Oscar per “Spencer” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’annuncio delle nomination agli Oscar ha lasciato un discreto malcontento in quel di Hollywood, soprattutto perché diversi nomi dati per scontati sono stati invece esclusi. Un esempio? Lady Gaga non è rientrata nelle candidature di migliore attrice per il suo ruolo in House of Gucci, così come Leonardo DiCaprio per Don’t Look Up. Ma, tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’annuncio delleha lasciato un discreto malcontento in quel di Hollywood, soprattutto perché diversi nomi dati per scontati sono stati invece esclusi. Un esempio? Lady Gaga non è rientrata nelle candidature di migliore attrice per il suo ruolo in House of Gucci, così come Leonardo DiCaprio per Don’t Look Up. Ma, tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mercutiosqueen : spero, e ripeto SPERO, che Kristen Stewart vinca l’oscar per ripicca contro tutti quelli che le hanno sempre detto che era senza talento - itsbloodyj : RT @_jukay: Sempre Lady Gaga quando ha visto il nome di Kristen Stewart al suo posto #OscarNoms - _movieswatch : Senza offesa, ma preferire la performance di Kristen Stewart in 'Spencer' a quella di Penélope Cruz in 'Madres Para… - mtvitalia : “Sono così felice. Questo è davvero un bel giorno!” #KristenStewart #Oscars2022 - _jukay : Sempre Lady Gaga quando ha visto il nome di Kristen Stewart al suo posto #OscarNoms -