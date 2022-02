Italia in lutto, è morto poco fa: stroncato un malore improvviso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Saranno celebrati giovedì pomeriggio a San Bassano, provincia di Cremona, i funerali di Matteo Berselli, morto a soli 46 anni stroncato da un malore improvviso: si è sentito male a casa, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Crema e subito sottoposto a un'operazione di angioplastica, senza che purtroppo ci sia stato più nulla da fare. Il dolore di Simona e Raffaele Classe 1975 e volto noto del giornalismo locale, da circa 20 anni collaborava con il quotidiano La Provincia di Cremona: scriveva di cronaca e di sport. Lascia nel dolore la compagna Simona, il figlio Raffaele (9 anni) e il fratello Ermille, parroco a Ribolla di Grosseto: il funerale è in programma alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla camera ardente della Fondazione Vismara ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Saranno celebrati giovedì pomeriggio a San Bassano, provincia di Cremona, i funerali di Matteo Berselli,a soli 46 annida un: si è sentito male a casa, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Crema e subito sottoposto a un'operazione di angioplastica, senza che purtroppo ci sia stato più nulla da fare. Il dolore di Simona e Raffaele Classe 1975 e volto noto del giornalismo locale, da circa 20 anni collaborava con il quotidiano La Provincia di Cremona: scriveva di cronaca e di sport. Lascia nel dolore la compagna Simona, il figlio Raffaele (9 anni) e il fratello Ermille, parroco a Ribolla di Grosseto: il funerale è in programma alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla camera ardente della Fondazione Vismara ...

