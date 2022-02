(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ieri seraè tornato per la prima volta allo stadio Giuseppe Meazza (sponda nerazzurra) per il match degli ottavi finale di Coppa Italia, che ha visto la sua Roma perdere per 2-0...

Advertising

Inter : ?? | CAREERS 'L'emozione di un piccolo che voleva diventare un professionista' ?? Lautaro è il protagonista della s… - Pall_Gonfiato : Inter, un piccolo tifoso scrive uno striscione d'amore per Mourinho: 'Josè papà mi ha detto che nel 2010...' - zazoomblog : Calcio: Bosetti (Curva Nord Inter) accoglienza a Mourinho meritata nonostante piccolo passo falso - #Calcio:… - TV7Benevento : **Calcio: Bosetti (Curva Nord Inter), 'accoglienza a Mourinho meritata nonostante piccolo passo falso'** -… - ilnobilematrix : Facciamo un piccolo riepilogo della stagione del Milan: -usciti subito dalla champions -neanche in Europa league… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter piccolo

Zeman batte l'in semifinale, poi in finale ecco Andreazzoli che sbatte in panca tra gli altri ... Nel 2015, agli ottavi, ilSpezia (all'epoca nemmeno tra i primi 10 in serie B) costringe ...Per alcuni è stato unpasso falso'. Lo dice all'Adnkronos, Renato Bosetti, uno dei responsabili del direttivo della Curva Nord dell', commentando la bella accoglienza riservata a San ..."Come avevo pronosticato nella ristretta cerchia degli amici ‘malati’, se il derby di Milano fosse terminato senza la vittoria dell’Inter, e il Napoli avesse ... la costruzione di un nuovo stadio, più ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dopo l’infortunio in Coppa Italia, Bastoni potrebbe stringere i denti e farcela per il Liverpool Dopo gli accertamenti di queste ore, in casa Inter c’è ...