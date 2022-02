Inchiesta Open: la procura chiede il processo per Renzi, Boschi, Lotti e Carrai. E il leader Iv denuncia i magistrati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'indagine è quella sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. In tutto sono 11 le richieste di rinvio a giudizio. Il senatore: "Scandalosi i metodi usati dalla procura di Firenze" Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'indagine è quella sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. In tutto sono 11 le richieste di rinvio a giudizio. Il senatore: "Scandalosi i metodi usati dalladi Firenze"

