“I’m In” | dall’11 febbraio in tutte le piattaforme streaming il nuovo Ep di Gabbo

dall'11 febbraio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming "I'M IN" (Blackcandy Produzioni), nuovo ep di Gabbo. "I'm in" evidenzia diversi aspetti dell?amore con la leggerezza del funk, alternato da jazz e rap che definiscono il mood e la personalità che caratterizzano il musicista. Gabbo è al suo esordio solista dopo una lunga carriera ventennale che tra le tante lo ha portato ad essere membro dei Cor Veleno (dal 2006). Al fianco di Gabbo è presente come co-produttore Squarta in tutte le tracce e in tre episodi compare la talentuosa e giovane penna di Ugo Crepa. Questo progetto è la prima uscita discografica che sancisce la collaborazione tra il duo di produttori Gabbo e Squarta

