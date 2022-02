I Cinquestelle stanno scomparendo ma il Pd se ne duole anziché festeggiare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al Nazareno, il quartier generale del Pd, sono preoccupati per la possibile implosione del Movimento 5 stelle, che in effetti è l’unico alleato che in diversi anni il Partito democratico sia stato in grado di racimolare (Liberi e Uguali che conta?), la base per edificare quel Nuovo Ulivo che sta solo nei sogni notturni di Enrico Letta e di Romano Prodi ma non nella realtà politica e sociale. La rovinosa perdita di credibilità dell’ormai ex presidente del Movimento, Giuseppe Conte, emana retrospettivamente una luce fredda su anni di scodinzolamento dietro «il punto di riferimento fortissimo dei progressisti» evocata da Nicola Zingaretti in una delle sue peggiori performance sulla scia di una teorizzazione improvvisata di Goffredo Bettini, che periodicamente si fissa sulla grandezza di questo o di quello, da Luca di Montezemolo a Pierferdinando Casini, da Ignazio Marino appunto a ...