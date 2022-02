GfVip, le dolci parole di Soleil ad Antonio: cosa gli dice in un momento di difficoltà (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonio Medugno è – insieme a Gianluca Costantino – l’ultimissimo concorrente ad aver varcato la soglia della porta rossa e aver messo piede ufficialmente nella casa del GF Vip 6. LEGGI ANCHE : — GF VIP, qualcuno ha rubato il riso di Soleil: chi è il ladro in casa? Spuntano ipotesi Il giovane si è già fatto apprezzare dentro la casa del Grande Fratello e non si è sottratto dal mostrare alcune sue fragilità agli altri inquilini. https://twitter.com/Soleilcentrica/status/1491189456891936769https://twitter.com/catiuz92/status/1491191188468428800Le fragilità di Antonio e il supporto di Soleil Antonio infatti, in un momento di discussione in casa tra lui, Katia, Delia e Soleil, ha raccontato dei suoi problemi e di come questi si riflettano sul ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Medugno è – insieme a Gianluca Costantino – l’ultimissimo concorrente ad aver varcato la soglia della porta rossa e aver messo piede ufficialmente nella casa del GF Vip 6. LEGGI ANCHE : — GF VIP, qualcuno ha rubato il riso di: chi è il ladro in casa? Spuntano ipotesi Il giovane si è già fatto apprezzare dentro la casa del Grande Fratello e non si è sottratto dal mostrare alcune sue fragilità agli altri inquilini. https://twitter.com/centrica/status/1491189456891936769https://twitter.com/catiuz92/status/1491191188468428800Le fragilità die il supporto diinfatti, in undi discussione in casa tra lui, Katia, Delia e, ha raccontato dei suoi problemi e di come questi si riflettano sul ...

Advertising

GrandeFratello : Kabir: 'Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive' ?? #GFVIP - more235 : RT @mz1090684831: Kabir: “Tu hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive” ???? La lavapiatti co Kabir casca male ????????? #GFvip https://t… - more235 : RT @_Paper__Tiger_: Kabir, parlando della nomination di ieri con Manila, in realtà riassume il suo Grande Fratello: 'Tu hai detto cose dolc… - Gianni_gian13 : RT @_Paper__Tiger_: Kabir, parlando della nomination di ieri con Manila, in realtà riassume il suo Grande Fratello: 'Tu hai detto cose dolc… - Russellino_6 : RT @mz1090684831: Kabir: “Tu hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive” ???? La lavapiatti co Kabir casca male ????????? #GFvip https://t… -