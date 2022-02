Fusione nucleare | siamo più vicini | ecco l’energia pulita del futuro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb –più vicina, almeno stando a quanto reso noto dall’Ansa di oggi., i test del reattore “Jet” La, dunque, sarebbe più vicina.del, ovvero quella che “simula” quanto avviene all’interno delle stelle. A suffragare questa ipotesi sono gli ultimi test effettuati nel reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus). Dalle prove, il dispositivo ha infatti generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. La stessa macchina, in prove effettuate 25 anni fa, aveva ottenuto la metà della potenza. La stessa Jet rende noti i risultati con l’aiuto dell’Istituto tedesco Max Planck per la fisica del plasma. ...

Non si tratta dell'unico progresso nella fusione nucleare: i ricercatori statunitensi di Princeton hanno scoperto che un elemento contenuto nei detergenti per la casa potrebbe aiutare nel confinamento ...