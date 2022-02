Emma Marrone replica alle critiche di Davide Maggio “Ragazze siate orgogliose del vostro corpo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Emma Marrone ha replicato duramente su Instagram a Davide Maggio dopo le sue critiche sulle sue calze a rete e il suo aspetto fisico. Emma Marrone ha accusato Davide Maggio di bodyshaming: il giornalista dell'omonimo sito aveva criticato le calze a rete della cantante durante la serata finale di Sanremo 2022. Emma sul suo profilo ha invitato le Ragazze a non ascoltare questo tipo di commenti. Sesta classificata a Sanremo 2022 con il brano 'Ogni volta è così', Emma Marrone è stata una delle protagoniste della kermesse canora che ha visto trionfare l'inedito duo Mahmood & Blanco con il brano 'Brividi'. La cantante, nata a Firenze 37 anni fa, nelle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022)hato duramente su Instagram adopo le suesulle sue calze a rete e il suo aspetto fisico.ha accusatodi bodyshaming: il giornalista dell'omonimo sito aveva criticato le calze a rete della cantante durante la serata finale di Sanremo 2022.sul suo profilo ha invitato lea non ascoltare questo tipo di commenti. Sesta classificata a Sanremo 2022 con il brano 'Ogni volta è così',è stata una delle protagoniste della kermesse canora che ha visto trionfare l'inedito duo Mahmood & Blanco con il brano 'Brividi'. La cantante, nata a Firenze 37 anni fa, nelle ...

