Covid 9 febbraio: 81.367 casi, 384 vittime. Nel report Oms Italia seconda in Europa per numero di morti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono 81.367 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all'11,1%. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri, mentre sono 1.350 le terapie intensive occupate, 26 in meno da ieri. Dall'inizio della pandemia sono 11.847.436 gli Italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.874.625, in calo di 53.175 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.896. I dimessi e i guariti sono invece 9.822.915 con un incremento di 134.460 rispetto a ...

