Ciccozzi | ' Stop alle mascherine a febbraio? Una decisione più politica che epidemiologica'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) C'è voglia di lasciarsispl'emergenza ma c'è il rischio di una fuga in avanti. "Io in questo momento non avrei tolto la mascherina all'aperto, avrei aspettato gli inizi di marzo, l'inverno ...

Advertising

globalistIT : Non tutti sono d'accordo - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Stop #mascherine all'aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi. - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Stop #mascherine all'aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi. - Adnkronos : Stop #mascherine all'aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi. - infoitsalute : Stop mascherine all'aperto: cosa dicono Garattini, Ciccozzi, Ricciardi -

Ultime Notizie dalla rete : Ciccozzi Stop

Adnkronos

Molti, se si infettano perché la mascherina non si usa, non riconosceranno Omicron da influenza e quindi - pronostica- andranno a intasare i pronto soccorso perché hanno paura di avere ...Molti, se si infettano perché la mascherina non si usa, non riconosceranno Omicron da influenza e quindi - pronostica- andranno a intasare i pronto soccorso perché hanno paura di avere ...Lo dice Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. Dynamic 1 “Noi adesso – ricorda – siamo ...A rispondere alla domanda, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità Epidemiologica al Campus Biomedico di Roma: "Direi che i tempi ci sono. Il ministro ...