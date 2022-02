**Camera: dal 15 febbraio ingresso solo con green pass rafforzato per over 50'** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - Via libera dall'Ufficio di presidenza della Camera all'obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 per l'accesso a Montecitorio. L'obbligo varrà a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, come previsto dalla normativa generale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - Via libera dall'Ufficio di presidenza della Camera all'obbligo delper gli50 per l'accesso a Montecitorio. L'obbligo varrà a partire dal 15e fino al 15 giugno, come previsto dalla normativa generale.

