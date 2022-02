Bitcoin non ha ancora toccato il fondo, afferma McGlone di Bloomberg (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo stratega delle materie prime Mike McGlone ha affermato che Bitcoin sopravviverà alle attuali forze di mercato Tuttavia, ha notato che è molto probabile che la criptovaluta di punta non abbia raggiunto il suo minimo finora Il senior commodity strategist di Bloomberg Intelligence ha fornito un'altra proiezione rialzista sulla principale criptovaluta. In un tweet inviato oggi, l'esperto ha notato che Bitcoin sta mostrando una forza divergente rispetto alle azioni, ma ha avvertito che l'asset non ha raggiunto il fondo. Ritiene che esso toccherà il fondo quando il mercato azionario farà una mossa simile. McGlone, che in precedenza ha previsto che Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari entro la fine dell'anno, ha anche osservato che ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo stratega delle materie prime Mikehato chesopravviverà alle attuali forze di mercato Tuttavia, ha notato che è molto probabile che la criptovaluta di punta non abbia raggiunto il suo minimo finora Il senior commodity strategist diIntelligence ha fornito un'altra proiezione rialzista sulla principale criptovaluta. In un tweet inviato oggi, l'esperto ha notato chesta mostrando una forza divergente rispetto alle azioni, ma ha avvertito che l'asset non ha raggiunto il. Ritiene che esso toccherà ilquando il mercato azionario farà una mossa simile., che in precedenza ha previsto cheraggiungerà i 100.000 dollari entro la fine dell'anno, ha anche osservato che ...

