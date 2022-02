Bancomat, cambia tutto: chi pagherà di più per prelevare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La novità sarebbe grossa, sostanziale. Bancomat Spa (che gestisce da oltre trent'anni i circuiti di pagamento e prelievo più diffusi e conosciuti in Italia) è intenzionata a rivedere le modalità di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La novità sarebbe grossa, sostanziale.Spa (che gestisce da oltre trent'anni i circuiti di pagamento e prelievo più diffusi e conosciuti in Italia) è intenzionata a rivedere le modalità di...

Advertising

sole24ore : Bancomat, rivoluzione tariffe: decide la banca, ma c’è il tetto. Ecco cosa cambia - romatoday : Bancomat, cambia tutto: chi pagherà di più per prelevare - Today_it : #Bancomat, cambia tutto: chi pagherà di più per prelevare - PalermoToday : Bancomat, cambia tutto: chi pagherà di più per prelevare - simonamancini24 : RT @sole24ore: Bancomat, rivoluzione tariffe: decide la banca, ma c’è il tetto. Ecco cosa cambia -