Arianna Fontana e quelle lacrime di vittoria che nascondo molto di più

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quanto costa la felicità? È una domanda che tutti ci poniamo, la stessa che però non ha una risposta unica e universale perché forse una risposta non c’è. Perché la felicità non dovrebbe mai avere un prezzo, non così alto da compromettere la nostra integrità. È per questo motivo che quandoha pianto, su quel podio delle Olimpiadi invernali di Pechino, ci è sembrato subito ci fosse altro insueche non poteva essere attribuite solo alla commozione del momento. E non ci sbagliavamo, perché in quel pianto c’era quel prezzo, quello fatto di un peso troppo grande da portare, lo stesso che non è stato neanche cancellato dal riscatto della. Così l’atleta ha parlato, raccontando delle enormi difficoltà che ha vissuto per raggiungere quel sogno che si è realizzato a ...