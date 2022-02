Accoltellato da un compagno di scuola | 14enne ricoverato a Cesena

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Uno studente è rimasto ferito in unadi Rimini dopo essere statoda un. È successo all'istituto professionale 'Leon Battista Alberti' presso il centro studi La Colonnella. Dalle prime informazioni, uno studente si sarebbe introdotto nello stabile con una lama con la quale avrebbe colpito il. Non chiare le motivazioni del gesto, sembrano esserci vecchi attriti tra i due. Il ferito è statoin ospedale, non chiare le due condizioni di salute. Il ragazzo ferito all'altezza della milza ha 14 anni e pare fosse oggetto di atti di bullismo da tempo. È statoin condizioni serie all'ospedale Bufalini di. L'episodio è avvenuto nel laboratorio tecnico dell'istituto Alberti.

Il ragazzo ferito all'altezza della milza ha 14 anni e pare fosse oggetto di atti di bullismo da tempo.