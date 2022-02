Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 12:30 (Di martedì 8 febbraio 2022) Viabilità DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DI Roma SPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO NELLO SPARTITRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RESTANO SOLO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E GALLERIA APPIA PER LE AUTOSTRADE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULL’A12 Roma TARQUINIA TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA NORD E PORTO E SULL’A24 Roma TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEL RESTO DELLA Regione CANTIERI ATTIVI, CON CODE SULLA FLAMINIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE ANCHE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZE Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)DEL 8 FEBBRAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DISPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO NELLO SPARTITRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA DIRAMAZIONESUD. RESTANO SOLO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E GALLERIA APPIA PER LE AUTOSTRADE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULL’A12TARQUINIA TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA NORD E PORTO E SULL’A24TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEL RESTO DELLACANTIERI ATTIVI, CON CODE SULLA FLAMINIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE ANCHE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZE...

Advertising

venti4ore : Pistoia. Viabilità, in via Roma divieto di passaggio e di sosta nei giorni del mercatino “Novecento in Via Roma e p… - Comune_Pistoia : ????Dal 10 febbraio al 30 giugno, per alcuni giovedì di ogni mese, prosegue l'iniziativa 'Novecento in Via Roma e di… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-02-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via dell'Annunziatella, la linea bus 716 direzione Teatro Marcello da via Giangiacomo de… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via del Trullo, tra via della Magliana e via Portuense -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 02 - 2022 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPARTIAMO DALL'A1 FIRENZE ROMA RIMOSSO L'INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 02 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE UN PO OVUNQUE NELLA REGIONE SEGNALIAMO ANCORA A ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPARTIAMO DALL'A1 FIRENZERIMOSSO L'INCIDENTE ...DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE STA TORNANDO SCORREVOLE UN PO OVUNQUE NELLA REGIONE SEGNALIAMO ANCORA A...