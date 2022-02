Snowboard, PGS Pechino 2022: il tabellone di Roland Fischnaller e degli azzurri. Fuori Coratti (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra circa un’ora si fa sul serio. Nella notte italiana ci sono state le qualificazioni, ora è tempo di fase finale per quanto riguarda il gigante parallelo di Snowboard ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. Quattro azzurri su sei sono riusciti ad accedere agli ottavi e proveranno a giocarsi le medaglie, andiamo a scoprire il tabellone degli italiani. L’uomo più atteso è ovviamente il veterano Roland Fischnaller che ha trovato il sesto tempo. Il 41enne se la vedrà con lo sloveno Zan Kosir: in caso di vittoria subito scontro importante probabilmente con l’austriaco Andreas Prommegger. Mirko Felicetti, dodicesimo dopo le qualificazioni, sfida il polacco Oskar Kwiatkowski, nello spot che vede anche lo sloveno Tim Mastnak. Mission impossible invece per Daniele Bagozza, ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra circa un’ora si fa sul serio. Nella notte italiana ci sono state le qualificazioni, ora è tempo di fase finale per quanto riguarda il gigante parallelo diai Giochi Olimpici invernali di. Quattrosu sei sono riusciti ad accedere agli ottavi e proveranno a giocarsi le medaglie, andiamo a scoprire ilitaliani. L’uomo più atteso è ovviamente il veteranoche ha trovato il sesto tempo. Il 41enne se la vedrà con lo sloveno Zan Kosir: in caso di vittoria subito scontro importante probabilmente con l’austriaco Andreas Prommegger. Mirko Felicetti, dodicesimo dopo le qualificazioni, sfida il polacco Oskar Kwiatkowski, nello spot che vede anche lo sloveno Tim Mastnak. Mission impossible invece per Daniele Bagozza, ...

