Salernitana | una fenice che rinasce | il calciomercato sarà la salvezza?

La Salernitana non ha certo vissuto uno splendido girone di andata in questa stagione di Serie A. Dopo l'incredibile promozione dello scorso anno, le vicende societarie legate alla multiproprietà si sono trasformate inevitabilmente in difficoltà sul campo. Risorse economiche limitate, assenza di calciatori adatti alla categoria e mancanza di tranquillità degli uomini che scendevano in campo hanno contraddistinto la prima parte di campionato della Salernitana. E così, dopo l'esonero di Castori, l'arrivo di Colantuono, 2 vittorie, 2 pareggi e 15 sconfitte i granata si ritrovano ultimi in classifica. Il treno salvezza, però, non è ancora del tutto perso: il calciomercato, infatti, è alle porte e soprattutto è arrivato un nuovo presidente. E' Danilo Iervolino, imprenditore campano e fondatore della UniPegaso, l'uomo ...

