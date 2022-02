Report | Ranucci | “Messaggi a Ruggieri? Non minacce ma sdegno”

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io sono contento di andare in Procura. Ma ci va in Procura anche chi ha diffuso dossier falsi su di me o lettere anonime? Questa la domanda. In ogni caso i mieinon erano di minaccia, ma diperché era stata lesa la mia dignità e delle persone che mi vogliono bene e di chi lavora con me. E comunque il mio anon era ilo del vigilato al vigilante, ma di un uomo a un altro uomo”. Il conduttore di, Sigfrido, commenta così con l’Adnkronos l’intervento del parlamentare azzurro Anreain commissione di Vigilanza Rai, precisando inoltre che “è falso che nonmi conosce come afferma. Ci siamo presi un caffè 20 giorni prima dell’episodio, quando mi ha fatto anche i complimenti ...

Il conduttore di, Sigfridorischia di perdere la vicedirezione Rai per cui è in corsa. Il giornalista, infatti, è al centro di una doppia audit da parte dell'azienda. Un argomento che ha tenuto banco ...Sigfrido) accusato di dossieraggio Elezione Mattarella, Bettini: "Non c'è stata la Caporetto della politica. Il Pd guardi anche a FI" ...Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, commenta così con l’Adnkronos l’intervento del parlamentare azzurro Anrea Ruggieri in commissione di Vigilanza Rai, precisando inoltre che “è falso che non ...Scusi Ranucci, come le è venuto in mente di scrivere dei messaggi ... io lo chiamo perché so che il Giornale stava scrivendo degli articoli per colpire Report. Lui non risponde. Quindi chiamo ...