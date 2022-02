Presidio in via Pignolo per ricordare Ferruccio Dell’Orto “Caduto per la libertà” (Di martedì 8 febbraio 2022) Bergamo. Settantasette anni fa, l’8 febbraio 1945, a soli 17 anni moriva Ferruccio Dell’Orto. Colpito da un proiettile sparato dalla pistola di un ufficiale della Repubblica Sociale, il giovane studente venne poi portato nella caserma “Colleoni”, dove fu picchiato e torturato dai fascisti. Volevano i nomi dei suoi compagni del Fronte della Gioventù, diretti a Bergamo da Adolfo Scalpelli ma lui morì senza parlare. Come ogni anno, all’anniversario della sua morte, viene organizzato un Presidio per ricordarlo. Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Bergamo. Settantasette anni fa, l’8 febbraio 1945, a soli 17 anni moriva. Colpito da un proiettile sparato dalla pistola di un ufficiale della Repubblica Sociale, il giovane studente venne poi portato nella caserma “Colleoni”, dove fu picchiato e torturato dai fascisti. Volevano i nomi dei suoi compagni del Fronte della Gioventù, diretti a Bergamo da Adolfo Scalpelli ma lui morì senza parlare. Come ogni anno, all’anniversario della sua morte, viene organizzato unper ricordarlo.

Advertising

leodalneg : RT @UltimaGenerazi1: ?? SCOMBERATO IL SIT-IN?? Le 14 persone in presidio davanti al MITE, tra cui le 5 che hanno deciso di intraprendere… - radiondadurto : RT @UltimaGenerazi1: ?? SCOMBERATO IL SIT-IN?? Le 14 persone in presidio davanti al MITE, tra cui le 5 che hanno deciso di intraprendere… - milano_xr : RT @UltimaGenerazi1: ?? SCOMBERATO IL SIT-IN?? Le 14 persone in presidio davanti al MITE, tra cui le 5 che hanno deciso di intraprendere… - mimmoef : 12 FEBBRAIO 2022 PRESIDIO IN SOLIDARIETA A EMILIO SOTTO IL CONSOLATO FRANCESE A MILANO CONTRO LA VIOLENZA DELLA POL… - gettasofia : RT @IncavoS: #Milano #3febbraio #NoGreenPass INEDITO! Presidio alla sede del Coni di via Piranesi 'Ormai non possiamo più nasconderlo: l… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio via Covid; Zingaretti presenta 'Aiutamente giovani' ... tramite il coordinamento e il presidio del sistema sanitario pubblico regionale (medici e pediatri ... La misura regionale è rivolta in via prioritaria ai giovani nella fascia di età di partecipazione ...

''Aiutamente Giovani'', fondi per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico ... tramite il coordinamento e il presidio del sistema sanitario pubblico regionale (medici e pediatri ... La misura regionale è rivolta in via prioritaria ai giovani nella fascia di età di partecipazione ...

Presidio in via Pignolo per ricordare Ferruccio Dell’Orto “Caduto per la libertà” BergamoNews.it Hugo Boss chiude lo stabilimento di Scandicci, 21 licenziamenti I sindacati, in una nota, affermano che "ritengono questa scelta illogica e irricevibile e hanno proclamato lo stato di agitazione: domani sciopero e presidio dalle 10 alle 12 davanti ai cancelli dell ...

Chiude Hugo Boss a Scandicci, oltre 20 licenziamenti: sciopero e presidio I sindacati ritengono questa scelta "illogica e irricevibile" e hanno proclamato lo stato di agitazione: domani mercoledì 9 febbraio sciopero e presidio dalle ore 10 alle 12 davanti ai cancelli ...

... tramite il coordinamento e ildel sistema sanitario pubblico regionale (medici e pediatri ... La misura regionale è rivolta inprioritaria ai giovani nella fascia di età di partecipazione ...... tramite il coordinamento e ildel sistema sanitario pubblico regionale (medici e pediatri ... La misura regionale è rivolta inprioritaria ai giovani nella fascia di età di partecipazione ...I sindacati, in una nota, affermano che "ritengono questa scelta illogica e irricevibile e hanno proclamato lo stato di agitazione: domani sciopero e presidio dalle 10 alle 12 davanti ai cancelli dell ...I sindacati ritengono questa scelta "illogica e irricevibile" e hanno proclamato lo stato di agitazione: domani mercoledì 9 febbraio sciopero e presidio dalle ore 10 alle 12 davanti ai cancelli ...