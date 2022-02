Oscar, Sorrentino entra in nomination: «È stata la mano di Dio» candidato come miglior film straniero (Di martedì 8 febbraio 2022) Alla fine Paolo Sorrentino ce l’ha fatta. Era per lui l’attesa italiana per l’annuncio di quali film (e quindi, registi, attori, sceneggiatori e tecnici) parteciperanno alla notte degli Oscar, ovviamente nella categoria miglior film straniero. A rappresentare l’Italia ci sarà anche Massimo Cantini Parrini, nominato agli Oscar per i costumi di Cyrano. Alle 8.15 ora locale, le 14.15 da noi è cominciata la conferenza stampa dell’Academy che annuncia le nomination per la serata tra il 27 e il 28 marzo degli Oscar 2022. La diretta è trasmessa su tutti i canali social dell’Academy, Twitter, Facebook e YouTube. February 8, 2022 Dopo il premio ricevuto nel 2014 per La Grande Bellezza, il regista napoletano a dicembre scorso ha ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Alla fine Paoloce l’ha fatta. Era per lui l’attesa italiana per l’annuncio di quali(e quindi, registi, attori, sceneggiatori e tecnici) parteciperanno alla notte degli, ovviamente nella categoria. A rappresentare l’Italia ci sarà anche Massimo Cantini Parrini, nominato agliper i costumi di Cyrano. Alle 8.15 ora locale, le 14.15 da noi è cominciata la conferenza stampa dell’Academy che annuncia leper la serata tra il 27 e il 28 marzo degli2022. La diretta è trasmessa su tutti i canali social dell’Academy, Twitter, Facebook e YouTube. February 8, 2022 Dopo il premio ricevuto nel 2014 per La Grande Bellezza, il regista napoletano a dicembre scorso ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Oscar Sorrentino stata la mano di Dio agli Oscar: nominato come miglior film straniero Dopo Il Leone d'Argento a Venezia e la nomination ai Golden Globe, arriva per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino il momento più atteso: l'ufficiale nomination ai premi Oscar 2022 come miglior film straniero . È un'emozione comprensibile, visto i trascorsi della Grande bellezza , che nel 2014 rimise in ...

