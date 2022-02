Nesli a FQMagazine | “Ho troncato una relazione tossica Emma? Il mio grande amore non corrisposto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Conl’alternarsi tra passato e presente è continuo. Quasi necessario. Il 2022 sarà l’anno dell’arrivo di un suo nuovo album. Ma, oltre a lanciarne il primo singolo (Confessione – Story), l’artista ha deciso di guardarsi indietro. Lo ha fatto pubblicando una ristampa in digitale del suo disco d’esordio, Ego, uscito diciotto anni fa. Un atto d’verso la sua storia. Che comprende successi, fallimenti e rivincite. Il tuo nuovo disco sarà un “movie album”. Cioè? Mi piace la connessione tra musica e film, ma tante volte questo legame è poco tangibile. Sai, con il passare degli anni l’emotività cambia. Ti emozioni sempre meno. Alcuni film, invece, sono riusciti a toccarmi e ho dovuto farci i conti. Penso ad esempio a Judy o Joker. Cosa ti ha toccato in particolare? L’utilizzo della musica in alcuni film mi ha fatto aprire gli occhi. Serve per ...