Napoli, Lozano in attesa delle visite dopo l'infortunio alla spalla: lo stop dipende dalla decisione sull'operazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Hirving Lozano è tornato a Napoli, dove si sottoporrà a delle visite mediche finalizzate a valutare l'entità della... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Hirvingè tornato a, dove si sottoporrà amediche finalizzate a valutare l'entità della...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, Lozano in attesa delle visite dopo l'infortunio alla spalla: lo stop dipende dalla decisione sull'operazion… - Airbughimen : Lozano non deve andare più nazionale, questo e la seconda volta che si fa male. Se non gli conviene se ne può anche… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Lozano, esami mandati allo staff medico azzurro: in giornat… - zazoomblog : Napoli ansia Lozano: le novità sui tempi di recupero - #Napoli #ansia #Lozano: #novità #tempi - FantaMasterApp : 'Napoli, ansia Lozano: le novità sui tempi di recupero' -