Morti “con” e “per” Covid-19? Ecco perché invece il conto dei decessi potrebbe essere più alto (Di martedì 8 febbraio 2022) I Morti causati dalla pandemia di Covid-19 potrebbero essere di più e non di meno rispetto a quelli effettivamente conteggiati. E quindi la distinzione tra Morti “con” e “per” l’epidemia di Coronavirus promossa da alcuni esperti come Matteo Bassetti potrebbe non avere alcun senso. Mentre è più fondata l’ipotesi che la coda di alta mortalità (ieri 326 decessi) mentre i contagi scendono possa essere causata dalla variante Delta, più letale di Omicron. E il bollettino quindi non ha alcuna necessità di cambiare i conteggi per renderli più adatti alla realtà. Anche perché secondo alcuni calcoli l’Italia non ha censito tutti i Morti nel 2020. E al radar ne sarebbero scappati circa 27 mila. 27 mila Morti ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Icausati dalla pandemia di-19rodi più e non di meno rispetto a quelli effettivamente conteggiati. E quindi la distinzione tra“con” e “per” l’epidemia di Coronavirus promossa da alcuni esperti come Matteo Bassettinon avere alcun senso. Mentre è più fondata l’ipotesi che la coda di alta mortalità (ieri 326) mentre i contagi scendono possacausata dalla variante Delta, più letale di Omicron. E il bollettino quindi non ha alcuna necessità di cambiare i conteggi per renderli più adatti alla realtà. Anchesecondo alcuni calcoli l’Italia non ha censito tutti inel 2020. E al radar ne sarebbero scappati circa 27 mila. 27 mila...

Advertising

peppeprovenzano : Solidarietà alle due #ispettricidellavoro cui è stato impedito l'ingresso in un'azienda, a Milano, con pesanti mina… - chiaragribaudo : Piena solidarietà alle #ispettricidellavoro minacciate e bloccate durante un'ispezione in un'azienda a Milano. Con… - GiovaQuez : Rasi: 'E' giusto allentare le restrizioni ma bisogna procedere con progressività, visto che si contano ancora centi… - greenpassnews : Dopo la vaccinazione contro il COVID, il cancro torna con una vendetta – - pesorati : @ISSalute_it @Aifa_ufficiale (con quei titoli e specializzazioni è ministro della salute, poi ci si chiede come mai… -