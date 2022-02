Modica, Via Lantieri dal 14 febbraio sarà Zona a Traffico Limitato (Di martedì 8 febbraio 2022) Modica – L’Amministrazione Comunale di Modica, nell’ambito della proposta di valorizzazione di luoghi dalla forte valenza simbolica ma, soprattutto, storica, anche al fine di favorirne la vivibilità senza comprometterne l’accessibilità, ha dato direttiva al Comando di Polizia Locale, per potere istituire la Zona a Traffico Limitato (ZTL), in Via Lantieri. Da lunedì 14 febbraio 2022, come da apposita ordinanza firmata dal Comandante Rosario Cannizzaro, entrerà in vigore il nuovo provvedimento. Via Lantieri, nella quale i veicoli possono accedere solo da Corso San Giorgio, si trova in uno dei punti più suggestivi della Città, in quanto attraversata dalla maestosa e spettacolare scalinata che porta al Duomo di San Giorgio (bene dell’Umanità) e in essa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022)– L’Amministrazione Comunale di, nell’ambito della proposta di valorizzazione di luoghi dalla forte valenza simbolica ma, soprattutto, storica, anche al fine di favorirne la vivibilità senza comprometterne l’accessibilità, ha dato direttiva al Comando di Polizia Locale, per potere istituire la(ZTL), in Via. Da lunedì 142022, come da apposita ordinanza firmata dal Comandante Rosario Cannizzaro, entrerà in vigore il nuovo provvedimento. Via, nella quale i veicoli possono accedere solo da Corso San Giorgio, si trova in uno dei punti più suggestivi della Città, in quanto attraversata dalla maestosa e spettacolare scalinata che porta al Duomo di San Giorgio (bene dell’Umanità) e in essa ...

quotidianodirg : #Attualità #Modica Modica, Via Lantieri dal 14 febbraio sarà Zona a Traffico Limitato - CorriereRagusa : Via Lantieri a Modica diventa Zona a traffico limitato - Modica - Corriere di Ragusa - ragusaoggi : #ragusa | Modica: via Lantieri dal 14 febbraio diventa zona a traffico limitato - IdeawebTV : Volley A2/F – IL PUNTO: la LPM Bam Mondovì regola Modica e vede la testa della classifica a soli tre punti… - IdeawebTV : LPM Bam Mondovì-Modica 3-1, Hardeman: “Importante lottare e crescere come squadra” -