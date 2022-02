Meta in pressing sull'Ue, Facebook e Instagram a rischio in Europa (Di martedì 8 febbraio 2022) Facebook e Instagram potrebbero abbandonare l'Europa se Meta non potra' continuare a trasferire i dati degli utenti europei negli Stati Uniti. Mark Zuckerberg nel rapporto annuale consegnato alla Sec ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022)potrebbero abbandonare l'senon potra' continuare a trasferire i dati degli utenti europei negli Stati Uniti. Mark Zuckerberg nel rapporto annuale consegnato alla Sec ...

zuckerberg minaccia di chiudere facebook e instagram in europa ma ha la pistola scarica - Business mark zuckerberg Valeria Robecco per 'il Giornale' Facebook e Instagram a rischio per gli utenti del Vecchio Continente. Meta è in pressing sull'Ue, e Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della sua società alla Securities and Exchange Commission

