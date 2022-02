Mascherine All’Aperto, Sileri: da Metà Febbraio Niente più Obbligo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parla di Obbligo di Mascherine a “24Mattino”, su Radio24. “Da Metà Febbraio sarà rimosso l’Obbligo delle Mascherine All’Aperto; prima o poi toglieremo anche quelle ... Leggi su youreduaction (Di martedì 8 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, parla didia “24Mattino”, su Radio24. “Dasarà rimosso l’delle; prima o poi toglieremo anche quelle ...

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - ENRICO27218318 : RT @ParcodiGiacomo: @Agenzia_Ansa Perché voi oggi portate ancora le mascherine all'aperto? - ENRICO27218318 : RT @Agenzia_Ansa: 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio di una… -