Marotta: “Squalifiche? Valutiamo il ricorso ma non dobbiamo commettere un errore” (Di martedì 8 febbraio 2022) Prima del fischio di inizio di Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset. L’amministratore delegato dei neroazzurri ha parlato anche delle Squalifiche che si prospettano in vista della partita col Napoli, prevista sabato 12 febbraio alle 18. Di seguito quanto riportato: “ricorso per le Squalifiche? Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. dobbiamo migliorare anche in questi momenti. Le Squalifiche non devono essere un alibi”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) Prima del fischio di inizio di Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, Beppeè intervenuto ai microfoni di Mediaset. L’amministratore delegato dei neroazzurri ha parlato anche delleche si prospettano in vista della partita col Napoli, prevista sabato 12 febbraio alle 18. Di seguito quanto riportato: “per le? Analizzeremo bene il referto, maessere bravi a gestire anche i momenti di sconforto.migliorare anche in questi momenti. Lenon devono essere un alibi”.

