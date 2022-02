“Ma è suo?”. Elisabetta Gregoraci, il mega regalo per il compleanno che tutta l’Italia ha notato (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa giornata è molto speciale per l’ex moglie di Flavio Briatore, mamma del loro erede Nathan Falco nonché una delle protagoniste più amate e discusse del GF Vip 5. Elisabetta Gregoraci, sempre raggiante ed in splendida forma, questo 8 febbraio ha compiuto 42 anni e qualcuno le ha dedicato degli auguri fin troppo esagerati. Ma nel suo stile. Una persona misteriosa ha comprato un’intera pagina del Corriere della Sera, non del periodico Chi, Diva e Donna, o Oggi, ma proprio del quotidiano, per augurare buon compleanno in pompa magna ad Elisabetta Gregoraci. Idea che rimanda alla primavera scorsa, quando Pier Silvio Berlusconi fece lo stesso stesso per fare gli auguri al padre Silvio. Elisabetta Gregoraci, regalo speciale ... Leggi su tuttivip (Di martedì 8 febbraio 2022) Questa giornata è molto speciale per l’ex moglie di Flavio Briatore, mamma del loro erede Nathan Falco nonché una delle protagoniste più amate e discusse del GF Vip 5., sempre raggiante ed in splendida forma, questo 8 febbraio ha compiuto 42 anni e qualcuno le ha dedicato degli auguri fin troppo esagerati. Ma nelstile. Una persona misteriosa ha comprato un’intera pagina del Corriere della Sera, non del periodico Chi, Diva e Donna, o Oggi, ma proprio del quotidiano, per augurare buonin pompa magna ad. Idea che rimanda alla primavera scorsa, quando Pier Silvio Berlusconi fece lo stesso stesso per fare gli auguri al padre Silvio.speciale ...

